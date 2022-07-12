Число раненых возросло

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу.

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По предварительной информации, известно о попадании в два медицинских учреждения и жилые дома.

Глава Николаевской ОВА информирует, что в результате обстрелов 4 человека ранены. Также, по его словам, предварительно из-за обстрела нет жертв.

Ракетный обстрел Николаева 12 июля / Фото ГСЧС

Впоследствии Виталий Ким опубликовал видео спасателей с места обстрела в Николаеве. Он обновил информацию о пострадавших. По состоянию на 9:49 известно о 12 раненых.

Последствия обстрела Николаева: видео​

Взрывы в Николаеве прогремели ночью

12 июля в 4:05 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Буквально через несколько минут местные жители слышали мощные звуки взрывов.

Информацию о "прилетах" через 10 минут после объявления тревоги подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Какова ситуация в Николаеве

российские военные не прекращают обстреливать Николаев и Николаевскую область. Враг атаковал Николаев утром 11 июля, ударив по областному центру 6 ракетами. В результате обстрела один человек получил ранение.

Также оккупанты обстреливали Николаевскую область 10 июля. На рассвете захватчики осуществили массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300. Оккупанты стреляли из района Новой Каховки и ударили по железнодорожной инфраструктуре.

9 июля российские убийцы выпустили по Николаеву сразу шесть ракет С-300. К счастью, в результате обстрела никто не погиб.

В ОК "Юг" информировали, что рано утром 8 июля враг реактивной системой залпового огня "Смерч" ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Снова оккупантами было использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал, что по Николаеву работает дивизион С-300.

Утром 7 июля под огнем российских захватчиков, кроме Николаева, оказался и Очаков. По обоим городам россияне били с оккупированной территории Херсонской области. Оккупанты нанесли два удара, выпустив 12 крылатых ракет.

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