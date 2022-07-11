Виталий Ким – глава Николаевской ОВА – рассказал о ситуации в городе и области по состоянию на 08:00 11 июля. Информация уточняется.

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Утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется. Сейчас понимаем 6 ракет. Предварительно без жертв (один ранен),

– заявил Ким.

Какова ситуация в области

Ким сообщил, что вечером 10 июля россияне обстреляли Широковскую общину. враг попал по уже разрушенному зданию ЦПАУ, обстрелял школы, жилые дома, а также – открытые территории домохозяйств.

По словам главы ОВА, враг гнал по селам по линии разграничения на территории Березнеговатской общины. В результате обстрелов вспыхнуло поле с пшеницей.

В Николаевском районе из-за огня со стороны оккупантов загорелось поле с урожаем. Также огонь охватил лесополосу. На территории Шевченковской общины сгорело заведение ресторанного хозяйства.

Кроме того, в селе Лиманы вспыхнуло поле с урожаем и лесополоса.

Генштаб о ракетных обстрелах

Генштаб ВСУ сообщил, что россия подготовила ракетные носители высокоточного оружия для обстрелов.

"В готовности к тому, чтобы нанести ракетные удары по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия", – говорится в сообщении.

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