Как сообщили в ОК "Юг", оккупанты стреляли из района Новой Каховки.

Важно Враг стремится не допустить наступления ВСУ на Юге: карта боевых действий по состоянию на 10 июля

Враг применил разрывные снаряды усиленного осколочного поражения, поразив объекты железнодорожной инфраструктуры Березнеговатского района Николаевщины. К счастью, обошлось без жертв.

Также "прилеты" были и в Великоалександровской общине Херсонской области. Там попадания пришлись в большинстве случаев вне населенных пунктов:

по элеватору,

по полям и автотранспортным путям.

Существенных разрушений и пострадавших нет.

Какая сейчас ситуация на Юге

Обстановка в операционной зоне южных регионов напряженная и динамичная, но контролируемая силами обороны. Противник продолжает ведение боевых действий на своих рубежах обороны, применяя коварную тактику обстрелов наших тыловых районов и авиационных ударов.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач нанесли мощный удар по пункту управления росгвардии возле Херсона и уничтожили 4 склада с боеприпасами в разных районах Херсонщины.

Подтвержденные потери противника составляют 15 оккупантов и более 60 единиц техники, среди которых 57 – это бронированная и автомобильная техника.

Корабельная группировка не имеет изменений – 2 ракетных и 3 больших десантных корабля рашистов чередуют в штормовом море, продолжают держать блокаду судоходства и угрозу ракетного удара 16 "Калибрами".

Силы обороны юга Украины на страже безопасности региона и вашего покоя. Будьте бдительны и осторожны, не поддавайтесь на провокации. Соблюдайте меры предосторожности, не пренебрегайте предупреждениями и запретами, направленными на сохранение вашей жизни,

– отметили в ОК "Юг".

Оккупанты намерены подтянуть резервы из Крыма

Российские оккупанты могут подтягивать резервы из временно оккупированного Крыма. Сейчас враги ведут боевые действия по занятому рубежу обороны. Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Юг". российские оккупанты продолжают вести боевые действия по занятому рубежу обороны.

Есть информация о подтягивании в перспективе резервов с Крымского полуострова, но пока такого движения не зафиксировано,

– сообщило командование.

Там также объяснили, что оккупанты:

пытались обойти наши позиции диверсионно-разведывательной группой до 10 человек в районе Ольгиного в Херсонской области;

хотели прорваться в тыл подразделений, однако ВСУ дали отпор и враги отступили.