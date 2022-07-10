Информацию о ситуации в главных направлениях обнародовал Генштаб ВСУ. Данные – актуальны по состоянию на утро 10 июля.

К теме кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область, – ISW

Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях изменений существенных изменений в действиях белорусских подразделений нет. Речь идет о Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник обстреливал территорию у Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Возле последних двух населенных пунктов россияне нанесли еще авиаудары. Также оккупанты проводили воздушную разведку с помощью БпЛА.

Харьковское направление

Основные усилия россиян – не допустить продвижения наших войск. Силы противника били из артиллерии в районах Харькова, Русских Тишек, Питомника, Коробочкиного, Ивановки, Дементиевки, Сосновки, Рубежного и Слатиного. Авиаудар был у Верхнего Салтова.

Обратите внимание! С территории Белгородской области враги ударили по Харькову ракетой "Искандер".

Ситуация в Харьковской области / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

Славянское направление: враг обстреливал позиции украинских войск, а также провел разведку боем у Долины. россиянам пришлось отойти. Противник обстреливал из артиллерии ряд населённых пунктов.

враг обстреливал позиции украинских войск, а также провел разведку боем у Долины. россиянам пришлось отойти. Противник обстреливал из артиллерии ряд населённых пунктов. Краматорский: активные действия враг не проводил, однако перемещал отдельные подразделения в район Белогоровки. Также армия врага обстреляла из танков, артиллерии и минометов Северск, Переездное, Григорьевку, Верхнекаменное и Белогоровку. Авиаудары были у Славянска, Северска и Серебрянки.

активные действия враг не проводил, однако перемещал отдельные подразделения в район Белогоровки. Также армия врага обстреляла из танков, артиллерии и минометов Северск, Переездное, Григорьевку, Верхнекаменное и Белогоровку. Авиаудары были у Славянска, Северска и Серебрянки. Бахмутский: активных действий оккупанты не проводили. Однако обстреливали Вершину, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевку и Углегорскую ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях силы врага пытались сковать наши подразделения. Для этого они производили артиллерийские обстрелы населенных пунктов. россияне били из авиации в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

Какая ситуация на Юге

На Южнобужском направлении враг стремится не допустить наступления сил обороны. Именно поэтому оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

Боевые действия на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Кратко об успехах ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ:

Наши защитники нанесли два удара в районе Чернобаевки.

Попали по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника.

Потери российских оккупантов уточняют.

Карта боевых действий на 10 июля / Скриншот из Liveuamap

Смотрите в видео – главное по возведению Генштаба: