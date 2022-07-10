Інформацію про ситуацію на головних напрямках оприлюднив Генштаб ЗСУ. Дані – актуальні станом на ранок 10 липня.

До теми кремль, ймовірно, має намір анексувати частину чи й усю Харківську область, – ISW

Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках змін суттєвих змін у діях білоруських підрозділів немає. Мовиться про Брестську на Гомельську області.

На Сіверському напрямку противник обстрілював територію біля Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Біля останніх двох населених пунктів росіяни завдали ще й авіаударів. Також окупанти проводили повітряну розвідку з допомогою БпЛА.

Харківський напрямок

Основні зусилля росіян – не допустити просування наших військ. Сили противника гатили з артилерії в районах Харкова, Руських Тишок, Питомника, Коробочкиного, Іванівки, Дементіївки, Соснівки, Рубіжного та Слатиного. Авіаудар був біля Верхнього Салтова.

Зверніть увагу! З території Бєлгородської області вороги вдарили по Харкову ракетою "Іскандер".

Ситуація на Харківщині / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

Слов'янський напрямок: ворог обстрілював позиції українських військ, а також провів розвідку боєм біля Долини. росіянам довелось відійти. Противник обстрілював з артилерії низку населених пунктів.

ворог обстрілював позиції українських військ, а також провів розвідку боєм біля Долини. росіянам довелось відійти. Противник обстрілював з артилерії низку населених пунктів. Краматорський: активних дій ворог не проводив, проте переміщував окремі підрозділи в район Білогорівки. Також армія ворога обстріляла з танків, артилерії та мінометів Сіверськ, Переїзне, Григорівку, Верхньокам’янське та Білогорівку. Авіаудари були біля Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

активних дій ворог не проводив, проте переміщував окремі підрозділи в район Білогорівки. Також армія ворога обстріляла з танків, артилерії та мінометів Сіверськ, Переїзне, Григорівку, Верхньокам’янське та Білогорівку. Авіаудари були біля Слов’янська, Сіверська і Серебрянки. Бахмутський: активних дій окупанти не проводили. Проте обстрілювали Вершину, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївку та Вуглегірську ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили ворога намагались скувати наші підрозділи. Для цього вони здійснювали артилерійські обстріли населених пунктів. росіяни били з авіації в районах Кам'янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

Яка ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку ворог прагне не допустити наступу сил оборони. Саме тому окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

Бойові дії на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Коротко про успіхи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ:

Наші оборонці завдали два удари в районі Чорнобаївки.

Поцілили по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника.

Втрати російських окупантів уточнюють.

Карта бойових дій станом на 10 липня / Скриншот з Liveuamap

Дивіться у відео – головне зі зведення Генштабу: