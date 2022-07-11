Про події на головних напрямках фронту читайте нижче. Актуальну інформацію оприлюднив Генштаб.

Цікаво Активне використання росією С-300 може свідчити про вичерпання запасів потужніших ракет, – ISW

Чисельність складу та характер діяльності ворожого війська біля північних кордонів України не змінився.



Карта бойових дій в Україні станом на 11 липня / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Харківському напрямку

російські окупанти і далі докладають максимальних зусиль до того, щоб не дати Збройним Силам України просунутися. Вони з усіх сил намагаються утримати зайняті рубежі та забезпечити свої підрозділи матеріально-технічними засобами.

Крім того, окупанти обстріляли Харків, Базаліївку, Петрівку, Руські Тишки, Слатине, Прудянку, Рубіжне і Благодатне. Вогонь вони відкривали з артилерії, танків та РСЗВ.



Харківський напрямок / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку окупанти вели штурм у напрямку Краснопілля. На щастя, українські захисники його відбили. Під ворожий вогонь потрапили Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Курулька.

окупанти вели штурм у напрямку Краснопілля. На щастя, українські захисники його відбили. Під ворожий вогонь потрапили Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Курулька. На Донецькому напрямку помітили підготовку підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

помітили підготовку підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. Щоб покращити своє положення, росіяни ведуть штурм на Новопавлівському напрямку . Там вони активізували свою штурмову та армійську авіації. путінські солдати намагаються скувати дії ЗСУ й для цього систематично обстрілюють наші підрозділи вздовж лінії зіткнення.

. Там вони активізували свою штурмову та армійську авіації. путінські солдати намагаються скувати дії ЗСУ й для цього систематично обстрілюють наші підрозділи вздовж лінії зіткнення. На Краматорському напрямк у окупанти не проводили активних бойових дій, однак відкривали вогонь зі ствольної артилерії по населених пунктах.

у окупанти не проводили активних бойових дій, однак відкривали вогонь зі ствольної артилерії по населених пунктах. З мінометів та ствольної реактивної артилерії росіяни гатять по Бахмутському напрямку. Під удар потрапили райони Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка.



Ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

До речі, росіяни провалили штурм біля Мар'їнки. Їм довелося втікати після того, як ЗСУ відкрили вогонь.

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку ворожі війська роблять все, щоб завадити ЗСУ у просуванні регіоном. Вони гатили зі ствольної артилерії біля Осокорівки, Добрянки, Ольгиного, Великої Костромки, Білої Криниці, Калинівки, Киселівки, Любомирівки, Кобзарців, Червоної Долини, Широкого, Киселівки, Партизанського, Котляревого, Посад-Покровського та Прибузького.



Що відбувається на Півдні України / Скриншот Liveuamap

Зверніть увагу! У Генштабі запевнили, що наші захисники тримають оборону та готові до будь-яких змін у ситуації на фронті. Наразі триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів російських боєприпасів.

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