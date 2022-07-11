Зенітно-ракетними комплексами С-300 окупанти гатили по наземних цілях у Миколаївській та Херсонській областях. Використання ЗРК у такий спосіб є неефективним. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни 10 липня.
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Використання зенітних ракет таким чином є неефективним, оскільки такі ракети несуть невелике корисне навантаження та оптимізовані для знищення несильних літаків у польоті, а не наземних цілей,
– мовиться в повідомленні.
Використання С-300 для наземних ударів свідчить про те, що росіяни відчувають труднощі з захистом від української авіації та ракетних ударів у районі Південної осі.
Рішення використовувати ракети С-300 у цій ролі за цих обставин може свідчити про те, що у Росії закінчуються ракети класу "земля-земля" або що у неї не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет "повітря-повітря" або систем зв'язку,
– пише Інститут.
Основні повідомлення від Інституту вивчення війни
- росіяни провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська.
- Вони, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій.
- Окупанти здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від Донецька.
- російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній. вони частково складаються зі старших чоловіків та злочинців.
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