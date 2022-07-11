Зенітно-ракетними комплексами С-300 окупанти гатили по наземних цілях у Миколаївській та Херсонській областях. Використання ЗРК у такий спосіб є неефективним. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни 10 липня.

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у росіян вичерпуються запаси

Використання зенітних ракет таким чином є неефективним, оскільки такі ракети несуть невелике корисне навантаження та оптимізовані для знищення несильних літаків у польоті, а не наземних цілей,

– мовиться в повідомленні.

Використання С-300 для наземних ударів свідчить про те, що росіяни відчувають труднощі з захистом від української авіації та ракетних ударів у районі Південної осі.

Рішення використовувати ракети С-300 у цій ролі за цих обставин може свідчити про те, що у Росії закінчуються ракети класу "земля-земля" або що у неї не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет "повітря-повітря" або систем зв'язку,

– пише Інститут.

Основні повідомлення від Інституту вивчення війни

росіяни провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська.

Вони, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій.

Окупанти здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від Донецька.

російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній. вони частково складаються зі старших чоловіків та злочинців.

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