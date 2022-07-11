Російським окупантам попри кинуті на окупацію Луганщини великі сили та ресурси не вдається виконати завдання, що б не говорили їхні пропагандисти. Бої в області тривають, ЗСУ пишуть історію подвигу та чинять просто шалений спротив.

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У росіян проблеми на Луганщині

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що виконання плану росіян щодо повної окупації області зривається. Окупанти завдяки майстерності ЗСУ застрягли у районі Білогорівки, а нашим артилеристам вдалося знищити велику кількість ворожих складів з боєприпасами.

Логістика в них дуже погана, кількість атак та обстрілів вже помітно знижується. Вони без артилерії навіть метра не можуть пройти,

– сказав Гайдай.

Він додав, що окупанти недооцінювали важливість Білогорівки і були переконані, що вона стане для них своєрідним прохідним селом, де в них не буде жодних складнощів. Вони розраховували йти далі в напрямку Бахмуту та Слов'янська, але завдяки воїнам ЗСУ сталося зовсім не так, як гадалося.

Гайдай нагадав, що у Білогорівці окупанти втратили вже понад сотню своїх танків, і наші артилеристи активно продовжують збільшувати це число. Спротив триває, і слова ворога про повну окупацію Луганської області наразі залишаються правдою лише в його фантазіях.

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