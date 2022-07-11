Российским оккупантам, несмотря на брошенные на оккупацию Луганской области, большие силы и ресурсы не удается выполнить задачу, что бы ни говорили их пропагандисты. Бои в области продолжаются, ВСУ пишут историю подвига и оказывают просто безумное сопротивление.

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У россиян проблемы в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том что выполнение плана россиян по полной оккупации области срывается. Оккупанты благодаря мастерству ВСУ застряли в районе Белогоровки, а нашим артиллеристам удалось уничтожить большое количество вражеских складов с боеприпасами.

Логистика у них очень плохая, количество атак и обстрелов уже заметно снижается. Они без артиллерии даже метра не могут пройти,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты недооценивали важность Белогоровки и были убеждены, что она станет для них своеобразным проходным селом, где у них не будет никаких сложностей. Они рассчитывали идти дальше в направлении Бахмута и Славянска, но благодаря воинам ВСУ произошло совсем не так, как предполагалось.

Гайдай напомнил, что в Белогоровке оккупанты потеряли уже более сотни своих танков, и наши артиллеристы активно продолжают увеличивать это число. Сопротивление продолжается, и слова врага о полной оккупации Луганской области остаются правдой только в его фантазиях.

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