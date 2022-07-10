Наші захисники та захисниці роблять усе можливе для того, щоб якомога швидше звільнити Херсонщину від російських окупантів. Ворог намагається втримати свої позиції та окуповані території, але його плани поступово провалюються.

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Знищення ворожої артилерії

Наші воїни показали, як вдало їм вдалося спалити ворожу артилерію. До того, не поодинокі установки, і цілу артилерійську батарею ворога. Сили окупантів тануть з кожним днем, і скоро від їх войовничості не залишиться нічого.

Відео знищення артилерійської батареї ворога:

Війна росії з Україною: останні події

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про те, що Зеленський дав наказ для ЗСУ деокупувати Південь. Партнери вже отримують списки необхідної зброї, а ЗСУ збирають мільйонні сили.

росіяни ніяк не втомляться вигадувати собі "перемоги" у війні проти України. Вони вже заявили про те, що збили 70 українських Су-25, хоча до війни на озброєнні ЗСУ було лише до 24 таких штурмовиків, а їхнє виробництво давно зупинилося. Втім, це не заважає недалеким російським громадянам тішитися за свою армію.

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