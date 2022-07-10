Ворог не може похизуватися успіхами у війні проти України, тому взявся вигадувати собі "перемоги" сам. Щоправда, росіянам ніяк не вдається позбутися своєї любові до абсурду.

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Черговий абсурд від ворожих пропагандистів

9 липня російське Міноборони пафосно заявило про те, що російським окупантам вдалося збити аж 70 українських літаків Су-25. Як і завжди, нічого спільного із реальністю ця інформація немає.

Ба навіть більше – окупанти примудрилися збити навіть уявні літаки. На такий "подвиг" здатна єдина армія у світі – російська.

Річ у тому, що до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів штурмовики Су-25 були на озброєнні лише в одній військовій частині – 299 бригади тактичної авіації. Навіть елементарний пошук у Вікіпедії каже про те, що 299 бригада мала 2 ескадрильї, кожна з яких налічує по 12 літаків.

Цікаво, це буде спроможна російська пропаганда пояснити своїм недалеким вбогим громадянам, де ЗСУ вдалося взяти ще як мінімум 4 ескадрильї штурмовиків, які вже зняті з виробництва. Втім, для російських пропагандистів немає нічого неможливого, адже їхню роботу обмежує виключно їхня фантазія.

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