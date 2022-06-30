Можливо, вона лише трішки перестаралася з прославлянням окупантів. Проте в мережі вже припускають, що вона наш агент і спеціально залякує росіян потужністю оснащення ЗСУ.

До речі Скабєївський ютуб-канал "60 мінут" уже заблокували: теж недоступні 10 інших рупорів Кремля

Детальніше про сором Скабєєвої

Проте теж є й шанс, що інформаційний зливний бачок Кремля не помилився сам помилився, а лише переказав маячню. Адже Скабєєва нібито на когось посилалася говорячи це. "Працюємо. Кожен день на полі бою. Вже тисячу знищено "Байрактарів". Будемо вважати це нашою м'якою силою", – сказала пропагандистка.

Скільки "Байрактарів" є в України

Міністр оборони Олексій Резніков 28 червня анонсував отримання десятків Bayraktar. Також він повідомив, що Міноборони від лютого поставило на озброєння ЗСУ до півсотні таких безпілотних апаратів.

До речі, від 2014 року до березня 2022 року було випущено їх загалом орієнтовно 300 одиниць.

Скабєєва розповіла про 1 000 "Байрактарів": дивіться відео

Така ж історія з літаками

Проте не варто засуджувати Скабєєву за те, що вона недолуго бреше. Адже це лише державна інформаційна політика Росії. Прикладом цього є брифінги терористичної організації, яку росіяни називають своїм міністерством оборони.

Загалом станом на 30 червня, там розповіли про збиття вже 187 українських літаків. Проте тут є два дуже важливих моменти:

ще в лютому окупанти казали, що знищили всю авіацію ЗСУ, але вона для них знову "з'явилася";

відповідно до відкритих джерел в України є лише 98 військових літаків, 35 – транспортних, 5 – спецпризначення.

Про "Байрактари" в тих брифінгах теж брехали. Їхні війська розповідають, що збили 75 таких безпілотників до 30 червня. Проте тут хоч цифра, про яку брешуть, не настільки фантастична в порівнянні з Скабєєвою.

До речі – риторика Скабєєвої у квітні різко змінилася: дивіться відео