Від 11 березня тепер сторінка програми Скабєєвої та її чоловіка Євгена Попова недоступна. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий канал пропагандистів.

Зауважте Сторінка недоступна: пропагандиста Соловйова більше немає в YouTube

Які ютуб-канали вже недоступні

Якщо зайти на заблоковані акаунти, то показує, що вони недоступні "у вашій країні". Проте це блокування стосується всіх країн світу.



Заблокований канал пропагандистки Скабєєвої / Скриншот

Слід зауважити, що така ж ситуація з рядом інших ютуб-каналів російських інформаційних зливних бачків:

НТВ;

ТНТ;

RT;

"Росія 1";

"Росія 24";

"Москва 24",

"РБК";

"Спас";

"Перший канал";

"П'ятий канал" (роський).

Чому вони заблоковані

11 березня стало відомо, що ютуб запускає блокування всіх каналів, які належать чи пов'язані з державними медіа Росії. Вони не працюватимуть на платформі навіть для жителів своєї країни.

Окрім цього для всіх жителів країни-окупанта тепер недоступний продаж чи купівля будь-якої реклами на ресурсах компанії Google. Їй, зокрема, належить і найвідоміший відеохостинг планети.

До теми – Брифінг Лещенка про фейки Росії 11 березня: дивіться відео