Від 11 березня тепер сторінка програми Скабєєвої та її чоловіка Євгена Попова недоступна. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий канал пропагандистів.
Зауважте Сторінка недоступна: пропагандиста Соловйова більше немає в YouTube
Які ютуб-канали вже недоступні
Якщо зайти на заблоковані акаунти, то показує, що вони недоступні "у вашій країні". Проте це блокування стосується всіх країн світу.
Заблокований канал пропагандистки Скабєєвої / Скриншот
Слід зауважити, що така ж ситуація з рядом інших ютуб-каналів російських інформаційних зливних бачків:
- НТВ;
- ТНТ;
- RT;
- "Росія 1";
- "Росія 24";
- "Москва 24",
- "РБК";
- "Спас";
- "Перший канал";
- "П'ятий канал" (роський).
Чому вони заблоковані
11 березня стало відомо, що ютуб запускає блокування всіх каналів, які належать чи пов'язані з державними медіа Росії. Вони не працюватимуть на платформі навіть для жителів своєї країни.
Окрім цього для всіх жителів країни-окупанта тепер недоступний продаж чи купівля будь-якої реклами на ресурсах компанії Google. Їй, зокрема, належить і найвідоміший відеохостинг планети.
До теми – Брифінг Лещенка про фейки Росії 11 березня: дивіться відео