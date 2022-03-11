Про це, зокрема, розповів очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. Наразі повний список заблокованих пропагандистів невідомий.

До теми Сторінка недоступна: пропагандиста Соловйова більше немає в YouTube

Виключень не буде

Блокування державних інформаційних ресурсів агресора поширюється на всі країни. Також блокують канали пов'язані зі ЗМІ Росії. Тепер вони не зможуть продовжити мовлення на платформі навіть для жителів своєї країни.

Ми блокуємо доступ до ютуб-каналів, пов'язаних з російськими ЗМІ, що фінансуються державою, по всьому світу. Це рішення набуває чинності негайно,

– заявили в компанії.

Слід зауважити, що напередодні в Google, якому належить цей відеохостинг, суттєво погіршили становище всіх авторів із Росії. Наразі там повністю перестали продавати рекламу. Тому блогерам та сайтам країни-окупанта стало значно важче монетизувати свій контент.

Зауважте – У Росії заблокували більшість сайтів і ЗМІ України: дивіться відео