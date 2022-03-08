Під обмеження США, Великої Британії та ЄС потрапив і кремлівський пропагандист Соловйов. Він відомий своїми маразматичними висловлюваннями.

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Займався пропагандою росіянин не лише в ефірах на телебаченні, але й у мережі Інтернет, зокрема в YouTube. Однак більше Соловйов не зможе це робити.

Відеохостинг заблокував, а можливо, й повністю видалив його канал зі своєї платформи.



Соловйова заблокували в YouTube / Скриншот

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