Під обмеження США, Великої Британії та ЄС потрапив і кремлівський пропагандист Соловйов. Він відомий своїми маразматичними висловлюваннями.
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Займався пропагандою росіянин не лише в ефірах на телебаченні, але й у мережі Інтернет, зокрема в YouTube. Однак більше Соловйов не зможе це робити.
Відеохостинг заблокував, а можливо, й повністю видалив його канал зі своєї платформи.
Соловйова заблокували в YouTube / Скриншот
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