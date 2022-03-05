Повідомляється, що влада Італії арештувала нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова та пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції ЄС через війну, яку розв'язала Росія поти України.

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В Італії "полюють" на предмети розкоші російських громадян

Перша рекордна конфіскація була проведена в порту Імперії, де пришвартувалася мегаяхта Lady M Yacht, яка належала російському олігарху Мордашову Олексію. ЇЇ вартість – 65 мільйонів євро. Також поліція звернула увагу на Ігоря Сєчина, який володіє 88-метровим кораблем.

Однак яхтами власність російських бізнесменів не обмежилася. Так, 5 березня в Італії арештували дві вілли Соловйова на озері Комо, а також віллу Усманова на Сардинії.

Дві вілли Соловйова вартістю 8 мільйонів євро на озері Комо були заморожені італійськими правоохоронцями. Операція була проведена військовими спеціального підрозділу Фінансової гвардії. Такі дії проводяться на виконання санкцій, передбачених Міністерством економіки щодо найзаможніших росіян. Євросоюз запровадив санкції проти олігархів 23 та 28 лютого.

Військові також здійснили другий арешт в Арзачені на Сардинії – Італія заморозила вілли 68-річного магната Алішера Усманова. Вартість майна становить близько 16 мільйонів євро.

Загалом у поле зору італійської фінансової поліції потрапило 680 громадян Росії.



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