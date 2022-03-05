Сообщается, что власти Италии арестовали недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и пропагандиста Владимира Соловьева, попавшую под санкции ЕС из-за войны, которую развязала Россия в Украине.

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Первая рекордная конфискация была произведена в порту Империи, где пришвартовалась мегаяхта Lady M Yacht, принадлежавшая российскому олигарху Мордашеву Алексею. Ее оценочная стоимость – 65 миллионов евро. Также полиция обратила внимание на Игоря Сечина, владеющего 88-метровым кораблем.

Однако яхтами собственность российских бизнесменов не ограничилась. Так, 5 марта в Италии арестовали две виллы Соловьева на озере Комо, а также виллу Усманова на Сардинии.

В общей сложности в поле зрения итальянской финансовой полиции попало 680 граждан России.

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