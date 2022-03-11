С 11 марта теперь страница программы Скабеевой и ее мужа Евгения Попова недоступна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нерабочий канал пропагандистов.
Заметьте Страница недоступна: пропагандиста Соловьева больше нет в YouTube
Какие ютуб-каналы уже недоступны
Если зайти на заблокированные аккаунты, то указывает, что они недоступны в вашей стране. Однако эта блокировка касается всех стран мира.
Заблокированный канал пропагандистки / Скриншот
Следует заметить, что такая же ситуация с рядом других ютуб-каналов информационных российских сливных бачков:
- НТВ;
- ТНТ;
- RT;
- "Россия 1";
- "Россия 24";
- "Москва 24",
- "РБК";
- "Спас";
- "Первый канал";
- "Пятый канал" (российский).
Почему они заблокированы
11 марта стало известно, что ютуб запускает блокировку всех каналов, принадлежащих или связанных с государственными медиа России. Они не будут работать на платформе даже для жителей своей страны.
Кроме этого, для всех жителей страны-оккупанта теперь недоступна продажа или покупка какой-либо рекламы на ресурсах компании Google. Ей, в частности, принадлежит и самый известный видеохостинг планеты.