С 11 марта теперь страница программы Скабеевой и ее мужа Евгения Попова недоступна. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нерабочий канал пропагандистов.

Заметьте Страница недоступна: пропагандиста Соловьева больше нет в YouTube

Какие ютуб-каналы уже недоступны

Если зайти на заблокированные аккаунты, то указывает, что они недоступны в вашей стране. Однако эта блокировка касается всех стран мира.



Заблокированный канал пропагандистки / Скриншот

Следует заметить, что такая же ситуация с рядом других ютуб-каналов информационных российских сливных бачков:

НТВ;

ТНТ;

RT;

"Россия 1";

"Россия 24";

"Москва 24",

"РБК";

"Спас";

"Первый канал";

"Пятый канал" (российский).

Почему они заблокированы

11 марта стало известно, что ютуб запускает блокировку всех каналов, принадлежащих или связанных с государственными медиа России. Они не будут работать на платформе даже для жителей своей страны.

Кроме этого, для всех жителей страны-оккупанта теперь недоступна продажа или покупка какой-либо рекламы на ресурсах компании Google. Ей, в частности, принадлежит и самый известный видеохостинг планеты.

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