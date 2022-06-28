Лише з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння ЗСУ до півсотні Bayraktar. Ще кілька законтрактованих та оплачених МОУ безпілотників Україна отримає вже у липні.

До теми Україна безкоштовно отримає Bayraktar, на які збирав Притула

Майже всі потужності заводу Baykar Makina працюватимуть на потреби ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що відомство отримало новий запит від командування Збройних Сил України.

Таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків безпілотників,

– повідомив Резніков.

В Україні побудують завод Bayraktar

У 2021 році Україна та розробники Bayraktar домовились щодо будівництва спільного заводу з виробництва цих безпілотників в Україні. За словами Резнікова, наразі оборонні відомства України й Туреччини комунікують між собою та продовжують роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу.

Міністр наголосив, що "це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані" та подякував за позицію і підтримку міністру оборони Туреччини Генералу Хулусі Акару.

Також він подякував усім українцям, які долучилися до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги.

Я особисто, Міністерство оборони України, ще раз щиро дякуємо всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги. Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви – неймовірні,

– написав міністр оборони.

Він наголосив, що жодна армія не здолає народ, який так об‘єднаний.

Компанія, яка виробляє Bayraktar, вже вдруге дарує Україні безпілотники.

Днями українці та волонтери зібрали суму для придбання чотирьох БпЛА.

Міноборони повинно було законтрактувати цю "покупку", але компанія Baykar Makina вирішила зробити подарунок, подарувавши 3 безпілотники, на які й збиралось початково.

Тож всі кошти, які зібрали волонтери, можуть бути використані ними на інші корисні й важливі речі.

До теми – українці за 3 дні зібрали гроші аж на 4 Bayraktar: дивіться відео