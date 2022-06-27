Україні подарують 3 безпілотники Bayraktar
У пресслужбі компанії Baykar повідомили, що знають про те, що українці зібрали потрібну суму для того, щоб придбати декілька безпілотників Bayraktar TB2.
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Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів,
– йдеться у повідомленні.
У Baykar повідомили, що не приймуть оплату за безпілотники TB2 і безкоштовно відправлять три БпЛА на український фронт.
"Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", – додали у пресслужбі Baykar.