Україні подарують 3 безпілотники Bayraktar

У пресслужбі компанії Baykar повідомили, що знають про те, що українці зібрали потрібну суму для того, щоб придбати декілька безпілотників Bayraktar TB2.

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Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів,

– йдеться у повідомленні.

У Baykar повідомили, що не приймуть оплату за безпілотники TB2 і безкоштовно відправлять три БпЛА на український фронт.

"Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", – додали у пресслужбі Baykar.