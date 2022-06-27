Про це 24 каналу розповів волонтер Сергій Притула. Він наголосив, що наразі не має права вдаватися до деталей роботи щодо закупівлі необхідних нашій армії Bayraktar.

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Юридичні тонкощі

За його словами, інші учасники процесу проєкту "Народний Bayraktar" попросили дотримуватися певної субординації. Зокрема, вони наголосили, не розповсюджувати інформацію доти, поки угоду щодо закупівлі оперативно-тактичних безпілотників не укладуть.

Є дуже багато різних юридичних тонкощів. Включно з тим, що ми, мабуть, підписуватимемо з директоркою фонду (Благодійного фонду Сергія Притули – 24 канал) певні папери про нерозголошення частини інформації контракту,

– пояснив волонтер.

Згодом інформація буде доступною

Водночас Притула зауважив, що як тільки Міністерство оборони України дасть відповідь, що можна говорити, а що ні, то він з радістю поділиться інформацією з усіма охочими. Зокрема, викладе її у своєму пабліку.

Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою на 24 каналі: дивіться відео



Що відомо про проєкт "Народний Bayraktar"