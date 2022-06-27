Об этом 24 канала рассказал волонтер Сергей Притула. Он подчеркнул, что пока не имеет права прибегать к деталям работы по закупке необходимых нашей армии Bayraktar.

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Юридические тонкости

По его словам, другие участники процесса проекта "Народный Bayraktar" попросили придерживаться определенной субординации. В частности, они подчеркнули, что не распространять информацию до тех пор, пока соглашение о закупке оперативно-тактических беспилотников не заключат.

Есть очень много разных юридических тонкостей. Включая то, что мы, вероятно, будем подписывать с директором фонда (Благотворительного фонда Сергея Притулы – 24 канал) определенные бумаги о неразглашении части информации контракта,

– объяснил волонтер.

Впоследствии информация будет доступна

В то же время Притула отметил, что как только Министерство обороны Украины ответит, что можно говорить, а что нет, то он с радостью поделится информацией со всеми желающими. В частности, выложит ее в своем паблике.

Полное интервью с Сергеем Притулой на 24 канале: смотрите видео



Что известно о проекте "Народный Bayraktar"