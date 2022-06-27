Об этом 24 канала рассказал волонтер Сергей Притула. Он подчеркнул, что пока не имеет права прибегать к деталям работы по закупке необходимых нашей армии Bayraktar.
Народный Bayraktar: украинцы за 3 суток собрали для ВСУ 600 миллионов гривен
Юридические тонкости
По его словам, другие участники процесса проекта "Народный Bayraktar" попросили придерживаться определенной субординации. В частности, они подчеркнули, что не распространять информацию до тех пор, пока соглашение о закупке оперативно-тактических беспилотников не заключат.
Есть очень много разных юридических тонкостей. Включая то, что мы, вероятно, будем подписывать с директором фонда (Благотворительного фонда Сергея Притулы – 24 канал) определенные бумаги о неразглашении части информации контракта,
– объяснил волонтер.
Впоследствии информация будет доступна
В то же время Притула отметил, что как только Министерство обороны Украины ответит, что можно говорить, а что нет, то он с радостью поделится информацией со всеми желающими. В частности, выложит ее в своем паблике.
Полное интервью с Сергеем Притулой на 24 канале: смотрите видео
Что известно о проекте "Народный Bayraktar"
- Волонтер Сергей Притула на свой День рождения 22 июня объявил о сборе средств на 3 оперативно-тактических беспилотника Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что в течение недели необходимо собрать более полумиллиарда гривен.
- Только через сутки после объявления начала сбора средств украинцам удалось собрать почти 300 миллионов гривен. По словам Притулы, их уже должно хватить на 2 из 3 запланированных Bayraktar.
- Директор Благотворительного фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр рассказала о том, как идет сбор средств на 3 турецких беспилотника Bayraktar. Она отметила, что львиная доля платежей – это пожертвования по 10, 20, 50 гривен.
- Гвоздяр отметила, что уже продолжаются переговоры по приобретению 3 беспилотников Bayraktar для наших защитников. Также она добавила, что 8 лет волонтерства для украинской армии дали их фонду понимание и опыт, который сейчас очень помогает.
- На своей странице в социальной сети 24 июня Сергей Притула сообщил, что сбор денег на беспилотники Bayraktar завершен. Он заявил, что Украинцы смогли собрать даже больше, чем требовалось – вместо 500 миллионов собрали 600 миллионов гривен.