З-поміж усіх главкомів, які були, Валерій Федорович Залужний – це парша людина, яка "повернулася обличчям" до волонтерського руху. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Притула.

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Він акцентував, що це відбувалося неодноразово, не "з-під палки", а виключно за власним бажанням.

Призначав зустрічі волонтерам, прислухався й нарізав задачі. Така комунікація мені подобалася,

– пригадав Сергій Притула.

Він зазначив, що зараз ця комунікація не така, як відбувалася раніше, й порушена. Проте це тільки через те, що Головнокомандувача є достатньо інших справ.

"Але комунікація армії й волонтерів в цілому – зберігається", – додав Сергій Притула.

Дивіться повне інтервʼю із Сергієм Притулою на 24 каналі

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