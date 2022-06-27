Про це 24 каналу ексклюзивно розповів волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула. За його словами, проєкт "Народний Bayraktar" готували близько місяця.

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Як виникла ідея зібрати на "Байрактари"

Притула каже, що подібний прецедент був у Литві, коли журналіст розпочав таку акцію, і люди там зібрали за три дні достатньо грошей на один "Байрактар". Як зауважив волонтер, їм потім цей "Байрактар" таки безкоштовно передали.

Після цього випадку Притулу почали "смикати" і запитувати, чи є можливість це зробити, люди б на таке скинули гроші.

І от одного дня до нас зайшов чоловік, поклав 500 гривень і сказав: "Якщо будете збирати на байрактари, то я вже скинувся", і пішов. Ми ці гроші шпилькою прикололи до стіни, і я відповів, що з цього має все початися,

– зізнається волонтер.

Сергій Притула каже, що навколо цього проєкту "Народний Bayraktar" вони об’єднали сотні людей – інфлюенсерів, блогерів, відомих люди шоу-бізнесу та бізнес.

Як українці скидали кошти на "Байрактари":

За словами Притули, в перший день збору люди дали дуже багато грошей (близько 350 мільйонів гривень). А наступного дня ця "хвиля" переказів просіла.

Потім Притула написав звернення до бізнесу про те, що треба допомогти, бо люди самі не справляються. І тобі почався флешмоб бізнесу. Ще за дві доби "добили" 250 мільйонів.

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Що відомо про проєкт "Народний Bayraktar"

Нагадаємо, що 22 червня на свій день народження телеведучий, шоумен, громадський та політичний діяч Сергій Притула оголосив про всеукраїнський збір коштів на байрактари.

За 7 днів команда волонтерів планувала зібрати 500 мільйонів гривень для того, щоб купити 3 байрактари. Однак лише за 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому за ці кошти придбають 4 безпілотники Bayraktar.

Ми українці – ми є сила, ми можемо перевертати світ, ми можемо переписувати історію. Того, що ви зробили за останні 3 дні – не зробив ніхто,

– наголосив Притула.

Сергій Притула про результати проєкту "Народний Bayraktar": дивіться відео