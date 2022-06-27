Из всех главкомов, которые были, Валерий Федорович Залужный – это парша человек, который "повернулся лицом" к волонтерскому движению. Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Притула.

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Он акцентировал, что это происходило неоднократно, не из-под палки, а исключительно по собственному желанию.

Назначал встречи волонтерам, прислушивался и нарезал задачи. Такая коммуникация мне нравилась,

– вспомнил Сергей Притула.

Он отметил, что сейчас эта коммуникация не такая, как происходила раньше, и нарушена. Однако это только потому, что Главнокомандующего достаточно других дел.

"Но коммуникация армии и волонтеров в целом – сохраняется", – добавил Сергей Притула.

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