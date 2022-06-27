Об актуальной ситуации в городе, оккупированном россиянами, рассказал городской голова Северодонецка Александр Стрюк.

Важно Захват Северодонецка россиянами – это еще не победа на Донбассе, – разведка Британии

Он констатировал, что благодаря героизму украинских военных в Северодонецке удалось в течение четырех месяцев сдерживать наступление армии России. Несмотря на то, что гуманитарная ситуация в городе очень сложная, россияне пытаются организовать там оккупационные власти.

Они обещают быстро восстановить инфраструктуру, но это невозможно,

– подчеркнул Александр Стрюк.

Россиянами была организована разовая акция для телевизионных сюжетов по подвозу продуктовых наборов, однако регулярной доставки гуманитарных грузов нет. Более того, враг занимает жилье тех жителей города, которые уехали.

Обратите внимание! Ранее городской голова Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что россияне уже назначили в городе своего гауляйтера, которого назвали "комендантом".

ВСУ отошли из Северодонецка

Заметим, что ранее украинские войска отошли из разрушенного Северодонецка в направлении Лисичанска, откуда продолжают оборону Луганщины. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По словам начальника ГУР, в Северодонецке Россия применила такую же тактику, которую раньше можно было проследить в Мариуполе: город просто стерли с лица земли. В этих условиях оборону держать невозможно. Поэтому украинские защитники перемещаются к возвышенности Лисичанска.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Украина не рассматривает никакие сценарии окончания войны, кроме полной победы и выхода страны на границы 1991 года – вместе с Крымом и Донбассом. Он подчеркнул, что значительная часть успеха Вооруженных сил Украины в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки.

Тем временем на Донецком направлении россияне пробуют блокировать город Лисичанск с юга. При этом поддерживают артиллерию. В привычной для них манере обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.

Это стоит вашего внимания – какая сейчас ситуация в Северодонецке и Лисичанске: смотрите видео