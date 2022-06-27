Актуальные данные о происходящем на фронте сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 27 июня.

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Ибо и обстрелы

Наиболее горячо нашим военным в борьбе на Донбассе. Здесь русские кафиры ходят в наступления, ведут обстрелы из всего возможного оружия. По данным Генштаба, на Славянском направлении враг сосредоточил усилия на населенном пункте Долина. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Богородичного, Адамовки, Крестища, Грушувахи, Светличного и Курулько.



Карта боевых действий / Фото Liveuamap

Российские захватчики также избивали из авиации возле Довгенького. Чтобы улучшить свое тактическое положение, наступают в направлении населённого пункта Мазановка. Бой с оккупантами продолжается до сих пор.

На Донецком направлении россияне пытаются блокировать город Лисичанск с юга. При этом поддерживают артиллерию. В привычной для них манере обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Волчеяровка, Лоскутовка и Верхнекаменка.



Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

Продолжаются ожесточенные бои в районе Волчаярки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери, поэтому российские кафиры вынуждены были отойти.

ВСУ заставляют врага отходить

Активных боевых действий русских кафиров не было на Краматорском направлении. В то же время Генштаб отмечает, что были обстрелы из артиллерии в районах Райгородка и Маякива.

В направлении Бахмута враг обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Это было близ Спорного, Берестового, Белогоровки, Клинового и Зайцева. Кроме того, была российская авиация и возле Покровского.



Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap

Украинские защитники нашли и ликвидировали диверсионно-разведывательные группы врага вблизи Спирного и Яковлевки. Героически отразили штурм в направлении Клинового. Удалось остановить и наступление россиян в районах населенных пунктов Берестово и Вершина. Российские кафиры отошли. Враг же обустраивает новые позиции, а также и блокпосты в районе Николаевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские захватчики обстреливали позиции наших войск. Обстрелы произошли из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Били в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. По Авдеевке ударили ракетами из авиации. А недалеко от Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед.



Борьба на юге / Фото Liveuamap

Россияне несут потери

26 июня Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили танк врага. Также враг потерял два склада боеприпасов и другую технику. Наши герои не устают наносить российским оккупантам урон в живой силе и технике. Почти каждая бригада каждый день хвастается такой ликвидацией. На этот раз работали наши истребители и вертолеты.

Также нередко приходится слышать о сбитом вражеском самолете или вертолете . Например, воины-эсантники из николаевской бригады сбили российский элитный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Они "приземлили" его переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла". Ранее такой же вертолет был сбит прицельным выстрелом львовские десантники.

Но российские кафиры помогают ВСУ и сами себя уничтожают. В Херсонской области их очень кошмарит контрнаступление наших военных, поэтому начали сами себя стрелять. Чтобы сбежать из войны придумали схему. Подразделения кафиров начали обстреливать друг друга, чтобы получить столь желаемые ранения. Затем они заявляют, что их ранили ВСУ и сбегают с фронта.

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