На Юге нашим воинам удается продвигаться вперед и выбивать врага с занятых позиций. Кафиры начали бояться смерти и ищут способы избегания попадания в списки "хороших россиян".

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Кафиры воюют сами с собой

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", россияне хотят во что бы то ни стало покинуть зону активных боевых действий. Подразделения кафиров начали обстреливать друг друга, чтобы получить столь желаемые ранения. Затем они заявляют, что их ранили ВСУ и сбегают с фронта.

Также известно о том, что коллаборанты начали усиливать свою охрану и готовиться к бегству в Крым из-за активного сопротивления партизан и местного населения.

Запрет на отпуска из-за массовых побегов и увольнений

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне нашли "схему", которая позволяла им сбежать из войны – брали отпуск, а затем писали заявление на увольнение. Впрочем, на такой вариант они могут больше не рассчитывать.

Из-за безумных потерь и отсутствия активного набора "пушечного мяса" командование кафиров вообще запретило предоставлять личному составу отпуска. Теперь россиян, которые пришли в Украину с оружием, от смерти может спасти только ранения. Они очень деморализованы, а известие о запрете отпусков вообще убьет их воинственность.

Ситуация на Юге: коротко о главном

На линии столкновения ситуация сложная, но контролируемая. Враг пытается укрепить свои рубежи и пытается сдерживать продвижение и перегруппировку сил ВСУ через огневое влияние.

По нашим позициям враг выпустил 2 ракеты из истребителей и совершил атаку "Смерчами". Потерь среди наших героев нет.

Возле Николаева удалось сбить российский беспилотник, проводивший разведку и осуществлявший наведение артиллерии. Также враг обстрелял сельскохозяйственные угодья в Баштанском районе. К счастью, пострадавших нет.

Побережье Ингульца заминировано, а все населенные пункты, через которые протекает река, в очень бедственном положении: враг разрушал дома и социальную инфраструктуру.

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