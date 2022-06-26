Да, враг "Смерчем" атаковал наши позиции в Николаевской области. Потерь нет, сообщили в оперативном командовании "Юг".

Важно В Черном море снова пострадали "вышки Бойко": в ОК "Юг" говорят об аварии у врага

Утром в пригороде Николаева подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник наводящего оперативно-тактического уровня. Россияне проводили воздушную разведку, чтобы навести артиллерию в Николаев.

Обстрелы Николаевщины и бои в Херсонской области

Ночью россияне накрыли плотным огнем в Баштанском районе Николаевской области. Готили по сельскохозяйственным угодьям. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Херсонской области продолжаются боевые действия. При этом кафиры не гнушаются бить по порядку, чтобы быстрее сбежать из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных.

Кроме того, в регионе работают партизаны. Противодействие коллаборантам становится все активнее.

Обратите внимание! В Черном море находятся 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на борту. Учитывая рост активности вражеских ракетных атак по всей Украине, в ОК "Юг" тоже просят соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сообщениями о воздушной тревоге.

Россияне роют окопы на Юге

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что на Юге россияне интенсивно роют окопы. Они даже не думают нападать и готовятся к обороне. Чиновник убежден, что дальше ситуация для России будет ухудшаться.

Он отметил, что сейчас есть только одна точка, где кафиры пытаются штурмовать – это направление Северодонецк – Лисичанск. По словам Смирнова, сейчас наша ключевая позиция – контратаковать. Раньше враг пытался атаковать по всем фронтам, но это не дало успеха. Теперь кафиры концентрируют войска и просто штурмуют, потому что не могут ничего сделать. Советник прогнозирует, что в этом направлении в скором времени можно ожидать хороших новостей.

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