Да, враг "Смерчем" атаковал наши позиции в Николаевской области. Потерь нет, сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Утром в пригороде Николаева подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотник наводящего оперативно-тактического уровня. Россияне проводили воздушную разведку, чтобы навести артиллерию в Николаев.
Обстрелы Николаевщины и бои в Херсонской области
Ночью россияне накрыли плотным огнем в Баштанском районе Николаевской области. Готили по сельскохозяйственным угодьям. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Херсонской области продолжаются боевые действия. При этом кафиры не гнушаются бить по порядку, чтобы быстрее сбежать из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных.
Кроме того, в регионе работают партизаны. Противодействие коллаборантам становится все активнее.
Россияне роют окопы на Юге
Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что на Юге россияне интенсивно роют окопы. Они даже не думают нападать и готовятся к обороне. Чиновник убежден, что дальше ситуация для России будет ухудшаться.
Он отметил, что сейчас есть только одна точка, где кафиры пытаются штурмовать – это направление Северодонецк – Лисичанск. По словам Смирнова, сейчас наша ключевая позиция – контратаковать. Раньше враг пытался атаковать по всем фронтам, но это не дало успеха. Теперь кафиры концентрируют войска и просто штурмуют, потому что не могут ничего сделать. Советник прогнозирует, что в этом направлении в скором времени можно ожидать хороших новостей.