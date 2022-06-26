В оперативном командовании "Юг" отметили, что активность зафиксирована в районе Одесского газоконденсатного месторождения. Вероятно, идет эвакуация.

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В Черном море, в районе Одесского газоконденсатного месторождения, зафиксировали активность российских поисково-спасательных судов. Вероятно, они проводят эвакуацию персонала из-за аварии на одной из платформ,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" также отметили, что на Змеином продолжаются активные действия военной операции. В процессе используют разные силы и виды вооружения. Результаты пока уточняются.