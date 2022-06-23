На фото видно, что пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза" продолжается. Обратите внимание, что в 2019 году Россия переоборудовала "вышки Бойко" на военные объекты. Они стали удобным плацдармом для отработки враждебным Черноморским флотом радиотехнической разведки.

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"Вышки Бойка" все еще пылают

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 20 июня заявил, что ВСУ ударили по "вышкам Бойко" – буровым платформам в Черном море, которые Россия захватила после аннексии Крыма.

В тот же день NASA впервые зафиксировало пожар. Тогда на платформе было 3 очага огня. На следующий день пожар только усилился.

По информации российских властей пламя подошло к скважине. На снимках за 22 июня можно увидеть, что "вышки Бойко" продолжают палаты. Очагов пожара стало уже 4.

Интересно! Россия захватила обе буровые установки еще в 2014 году. Башни оставались на Одесском месторождении, расположенном ближе к материковой части Украины, чем к аннексированному Крыму. Поэтому в декабре 2015 года Россия отвела их поближе к полуострову. Буровую установку стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с экс-министром энергетики Юрием Бойко. Украина переплатила за них 400 миллионов долларов.

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Вероятный удар по "вышкам Бойко": что известно

Преступные власти временно оккупированного Россией Крыма 20 июня сообщили об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза". В башни якобы попали трижды.

Псевдоголова оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что там проводили спасательную операцию, ведь в момент удара на установках будто бы находились 110 человек.

В российских СМИ сообщили, что не всем удалось спастись. Российских оккупантов искали где-то в Черном море.

Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 каналу, что ВСУ действительно нанесли удар по "вышкам Бойко".

Он отметил, что там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Башни имеют серьезные повреждения, однако нужно дождаться официальных данных от командования ВСУ.

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