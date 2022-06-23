На фото видно, что пожар на буровых платформах "Черноморнефтегаза" продолжается. Обратите внимание, что в 2019 году Россия переоборудовала "вышки Бойко" на военные объекты. Они стали удобным плацдармом для отработки враждебным Черноморским флотом радиотехнической разведки.
К теме Украденное надо возвращать, это военная цель для Украины – Братчук о "вышках Бойко"
"Вышки Бойка" все еще пылают
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 20 июня заявил, что ВСУ ударили по "вышкам Бойко" – буровым платформам в Черном море, которые Россия захватила после аннексии Крыма.
В тот же день NASA впервые зафиксировало пожар. Тогда на платформе было 3 очага огня. На следующий день пожар только усилился.
По информации российских властей пламя подошло к скважине. На снимках за 22 июня можно увидеть, что "вышки Бойко" продолжают палаты. Очагов пожара стало уже 4.
Смотрите новые спутниковые фото "вышек Бойко" / Фото NASA
Интересно Есть два фактора, – Мусиенко объяснил, чем важны "вышки Бойко"
Вероятный удар по "вышкам Бойко": что известно
- Преступные власти временно оккупированного Россией Крыма 20 июня сообщили об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза". В башни якобы попали трижды.
- Псевдоголова оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что там проводили спасательную операцию, ведь в момент удара на установках будто бы находились 110 человек.
- В российских СМИ сообщили, что не всем удалось спастись. Российских оккупантов искали где-то в Черном море.
- Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 каналу, что ВСУ действительно нанесли удар по "вышкам Бойко".
- Он отметил, что там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Башни имеют серьезные повреждения, однако нужно дождаться официальных данных от командования ВСУ.
К теме – что известно о "вышках Бойко", по которым, вероятно, ударили ВСУ: смотрите видео