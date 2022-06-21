Об этом рассказала крымская коллаборантка Ольга Ковитиди. Она отметила, что огонь уже добрался до самой скважины "Черноморнефтегаза", передает 24 канал.

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Попытки обуздать пламя не приносят результатов

Колаборантка отметила, что кафиры до сих пор пытаются ликвидировать пожар. Для этого использовали корабль. Но он не смог приблизиться к эпицентру возгорания, ведь огонь уже опрокинулся к самой скважине.

Что касается поиска пропавших без вести, то и он не увенчался успехом. По словам женщины, обнаружить находившихся на платформах не удалось. В то же время, она отметила, что на месте работают не только спасатели, но и военные страны-агрессорки.

Ранее о безжизненном спасении рассказал советник "главы" временно оккупированного Крыма Олег Крючков. Он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. В то же время, захватчик признался, что с буровых платформ не всех удалось спасти .



Даже из космоса видно, насколько сильно горят вышки.

На платформах находились 109 человек

Во время точной атаки ВСУ на платформах "Черноморнефтегаза" находились 109 человек. Заметим, что семерых из них до сих пор пытаются найти. Также есть информация о трех, которых отправили в медицинское учреждение. Саму же добычу газа прекратили. На это, в частности, повлиял огонь, опрокинувшийся к самой скважине.

ВСУ обстреляли "вышки Бойко" 20 июня

Об этом сообщил так называемый глава "правительства" временно оккупированного полуострова Крым. Сергей Аксенов подчеркнул, что буровые установки "Черноморнефтегаза" обстреливались трижды .

Захватчики отметили, что на момент атаки на этих же вышках находились около 110 человек. Тогда добавили, что эвакуировать удалось 20 из них. При этом для этого использовали как авиацию, так и аква транспорт.

Из Госдумы уже посыпались очередные угрозы

Россия не была бы Россией, если бы оттуда не начали сыпаться угрозы. Так депутат от оккупированного полуострова Крым Михаил Шеремета выразил свое возмущение "инцидентом". В стране-агрессорке это так называют. Он отметил, что это буквально позволило России "развязать руки". Мол, теперь она непременно будет атаковать центры принятия решений в нашем государстве.

Справедливости ради должны заметить, что это перманентная риторика Шеремета. Он и до 20 июня не жалел угроз в сторону официального Киева.

"Вышки Бойко" получили серьезные повреждения

В этом убежден заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он добавил, что именно ВСУ нанесли ракетный удар по этому объекту.

Рыженко считает, что наши военные могли атаковать вышки как ракетами, так и с помощью авиации. Соответственно, объект однозначно должен испытать серьезные разрушения . Интересно, что его слова подтвердил тот же Крючков, а также коллаборант Ковитиди.

Следует заметить, что россияне ни слова не упомянули о военных на вышках. А это удивительно, ведь их постоянно охраняли бойцы "второй армии мира". Хорошо, оговорилась о них та же коллаборантка. Но сделала акцент на том, что военные участвуют в поиске пропавших.

Добавим, что сами вышки россияне используют не только для получения голубого топлива. У них есть более стратегическая цель. Речь идет об использовании объекта в качестве компактных военных баз. Это предположение подтверждает наличие систем надводного и подводного наблюдения. Ими, подчеркнул Рыженко, вышки буквально нашпигованы.

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