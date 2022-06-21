Про це росЗМІ розповіла кримська колаборантка Ольга Ковітіді. Вона зауважила, що вогонь уже дістався до самісінької свердловини "Чорноморнафтогазу", передає 24 канал.

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Спроби приборкати полум'я не приносять результатів

Колаборантка зауважила, що окупанти досі намагаються ліквідувати пожежу. Для цього використовували корабель. Але він не зміг наблизитись до епіцентру займання, адже вогонь уже перекинувся до самої свердловини.

Що стосується пошуку зниклих безвісти, то і він не увінчався успіхом. Зі слів жінки, виявити тих, хто перебував на платформах, не вдалось. Водночас вона зауважила, що на місці працюють не лише рятувальники, а й військові країни-агресорки.

Раніше про млявий порятунок розповів радник "глави" тимчасово окупованого Криму Олег Крючков. Він зауважив, що пошуково-рятувальна операція триває. Водночас загарбник зізнався, що з бурових платформ не всіх вдалось врятувати.



Навіть з космосу видно, наскільки сильно палають вишки / Карта NASA

На платформах перебувало 109 людей

Під час влучної атаки ЗСУ на платформах "Чорноморнафтогазу" перебувало 109 людей. Зауважимо, що сімох із них досі намагаються знайти. Також є інформація про трьох, яких відправили до медичного закладу. Сам же видобуток газу припинили. На це, зокрема, вплинув вогонь, який перекинувся до самої свердловини.

ЗСУ обстріляли "вишки Бойка" 20 червня

Про це повідомив так званий глава "уряду" тимчасово окупованого півострова Крим. Сергій Аксьонов підкреслив, що бурові установки "Чорноморнафтогазу" обстрілювались тричі.

Загарбники зазначили, що на момент атаки на цих самих вишках перебували близько 110 людей. Тоді додали, що евакуювати вдалось 20 з них. Причому для цього використовували як авіацію, так і водний транспорт.

З Держдуми уже посипались чергові погрози

Росія не була б Росією, якби звідти вже не почали сипатись погрози. Так, депутат від окупованого півострова Крим Михайло Шеремета висловив своє обурення "інцидентом". У країні-агресорці це так називають. Він зауважив, що це буквально дозволило Росії "розв'язати руки". Мовляв, тепер вона неодмінно атакуватиме центри ухвалення рішень у нашій державі.

Задля справедливості мусимо зауважити, що це перманентна риторика Шеремета. Він і до 20 червня не шкодував погроз у бік офіційного Києва.

"Вишки Бойка" зазнали серйозних пошкоджень

У цьому переконаний заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Він додав, що саме ЗСУ завдали ракетного удару по цьому об'єкту.

Риженко вважає, що наші військові могли атакувати вишки як ракетами, так і з допомогою авіації. Відповідно, об'єкт однозначно повинен зазнати серйозних руйнувань. Цікаво, що його слова підтвердив той самий Крючков, а також колаборантка Ковітіді.

Слід зауважити, що росіяни жодним словом не згадали про військових на вишках. А це дивно, адже їх постійно охороняли бійці "другої армії світу". Гаразд, обмовилась про них та сама колаборантка. Але зробила акцент на тому, що військові беруть участь у пошуку зниклих.

Додамо, що самі вишки росіяни використовують не лише для добування блакитного палива. У них є значно стратегічніша мета. Мовиться про використання об'єкта як компактних військових баз. Це припущення підтверджує наявність там систем надводного і підводного спостереження. Ними, наголосив Риженко, вишки буквально нашпиговані.

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