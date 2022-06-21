Про це заявив радник "глави" Криму Олег Крючков. У росЗМІ зазначають, що наразі триває пошукова операція. У Чорному морі намагаються знайти окупантів, яким вдалось вціліти внаслідок атаки, передає 24 канал.

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Не всіх окупантів вдалось врятувати

Він зауважив, що з бурових платформ ГУП "Чорноморнафтогаз" вдалось врятувати не всіх. Утім, окупанти не полишають надію знайти вцілілих в акваторії Чорного моря. Для цього там досі триває пошукова операція.

Як повідомляють загарбники, на момент влучного удару ЗСУ, на платформах перебувало 109 людей. Наразі сімох із них намагаються знайти. Відомо також про трьох госпіталізованих. Зі зрозумілих причин видобуток газу поставили на паузу.

Також окупанти повідомили про масштабну пожежу. Відомо, що вогонь внаслідок вибуху дійшов до самої свердловини.