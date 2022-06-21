Об этом заявил советник "главы" Крыма Олег Крючков. В РосСМИ отмечают, что сейчас идет поисковая операция. В Черном море пытаются найти оккупантов, которым удалось уцелеть в результате атаки, передает 24 канал.

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Не всех кафиров удалось спасти

Он отметил, что с буровых платформ ГУП "Черноморнефтегаз" удалось спасти не всех. Впрочем, кафиры не оставляют надежду найти уцелевших в акватории Черного моря. Для этого там продолжается поисковая операция.

Как сообщают захватчики, на момент точного удара ВСУ, на платформах находились 109 человек. Сейчас семеро из них пытаются найти. Известно также о трех госпитализированных. По понятным причинам добычу газа поставили на паузу.

Также кафиры сообщили о масштабном пожаре. Известно, что огонь в результате взрыва дошел до самой скважины.