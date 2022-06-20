ВСУ действительно нанесли удар утром 20 июня. Об этом 24 канала рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко.

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По его словам, там могли использовать ракетное оружие и авиация. Рыженко говорит, что есть серьезное повреждение, но, чтобы утверждать, лучше дождаться официальных данных от командования ВСУ.

Вместе с тем, он отметил, что самопровозглашенный глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов уже дал комментарий по этому удару. Он сообщил, что пострадали 12 человек гражданского персонала, но вообще не упомянул о военном контингенте, который точно находится на каждой из этих "вышек". Капитан рассказал, что их охраняют подразделения или морской пехоты или спецназначения. К тому же все "вышки", как правило, нашпигованы системами надводного и подводного наблюдения.

Эта атака ударила по россиянам не только физически. Уже через несколько часов они начали массированно атаковать Юг Украины – Одесщину и Очаков, на Николаевщине нанося ракетные удары по этим городам. Рыженко считает, что это напрямую связано с утренней атакой ВСУ, то есть так оккупанты мстят.

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Что известно о "вышках Бойко"

"Вышки Бойко" – это буровые установки "Петр Годованец" и "Украина", которые государство приобрело в 2011 году – во времена, когда пророссийский политик Юрий Бойко был в должности министра топлива и энергетики. С их закупкой связана громкая коррупционная схема.

Дело в том, что Черноморнефтегаз купила эти установки по значительно завышенной цене. Подставные фирмы из Великобритании и Латвии продали их Украине почти вдвое дороже реальной стоимости. В результате этих махинаций Бойко государство потеряло более 400 миллионов долларов.

Во время вторжения России в Крым "вышки Бойко" находились в территориальных водах Украины на Одесском газовом месторождении. Подразделения вооруженных сил России захватили "вышки", а после аннексии Крыма их переместили в Голицынское месторождение, у побережья временно оккупированной территории.

В 2019 году Россия переоборудовала эти "вышки" на военные объекты . Они стали удобным плацдармом для разработки радиотехнической разведки Черноморским флотом врага.

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