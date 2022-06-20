У военного корабля появилась последовательница
Во-первых, говорят, "Таврида" пылает очень хорошо. Судьбу "Москвы" она, вероятно, не повторит по физическим причинам, но там полная эвакуация.
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Кто-то там о "Таврической губернии" говорил? Ну, поняли, на что намекаю, на какой военный корабль. Символические названия и все такое.
Украинцы нанесли удар по захваченной оккупантами платформе "Таврида" / Фото "Крым Реалии"
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Оккупированный Крым ждет большой "сюрприз"
Кстати, уничтожение платформ "Черноморнефтегаза", а они все милитаризованные агрессором, будет означать очень интересное развитие событий для оккупантов в Крыму, в измерении энергетики.
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