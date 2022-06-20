Казахский удар под дых

И сейчас лаптеногие сидят перед своими телевизорами с вытянутыми мордами и такие: "В смысле квазиреспублики??? И что, Путин ему ничего не оветит?". Нет. Не ответит. Отвечалка сточена уже наполовину в Украине. И это еще не вечер.

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Выбешивает диванная аналитика о Токаеве, который такой борзый, потому что вассал Китая и за ним стоит товарищ Си. Не нужно упрощать. Современный мир несколько сложнее, чем подписка старшего брата за Ваську из второго подъезда.

Когда вы пишете о Казахстане, как вассале Китая, вы забываете, что Казахстан – большая и богатая страна, с ВВП, как у Украины, богатыми природными ресурсами и гигантской территорией. Назвать такую страну вассалом Китая – это очень, очень, очень поверхностное и неточное суждение.

Страна между двумя огнями

Безусловно, Китай оказывает влияние на Казахстан. Это сосед и крупный торговый партнер. Московия тоже оказывает влияние. Потому что тоже сосед, крупный торговый партнер и потенциальный агрессор. Но у Казахстана есть свои интересы и, несмотря на влияние крупных игроков, Казахстан оказывает достаточное влияние, чтобы об этих интересах заботиться.

Сейчас интерес Казахстана очень прост: не дать России организовать в Казахстане Кустанайскую или Павлодарскую "народные республики". Так же, как и мы, Казахстан уязвим из-за культурной экспансии Московии и заселения обширных территорий московитами.

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И когда Токаев говорит в глаза путину о непризнании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, он не задачу Китая выполняет, а отстаивает национальные интересы Казахстана. Потому что Казахстану не нужны прецеденты признания таких квазиреспублик.

Чуть меньше конспирологии и немного больше уважения к большим странам, таким, как Казахстан, друзья.

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