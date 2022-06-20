Казахский удар под дых
И сейчас лаптеногие сидят перед своими телевизорами с вытянутыми мордами и такие: "В смысле квазиреспублики??? И что, Путин ему ничего не оветит?". Нет. Не ответит. Отвечалка сточена уже наполовину в Украине. И это еще не вечер.
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Выбешивает диванная аналитика о Токаеве, который такой борзый, потому что вассал Китая и за ним стоит товарищ Си. Не нужно упрощать. Современный мир несколько сложнее, чем подписка старшего брата за Ваську из второго подъезда.
Страна между двумя огнями
Безусловно, Китай оказывает влияние на Казахстан. Это сосед и крупный торговый партнер. Московия тоже оказывает влияние. Потому что тоже сосед, крупный торговый партнер и потенциальный агрессор. Но у Казахстана есть свои интересы и, несмотря на влияние крупных игроков, Казахстан оказывает достаточное влияние, чтобы об этих интересах заботиться.
Сейчас интерес Казахстана очень прост: не дать России организовать в Казахстане Кустанайскую или Павлодарскую "народные республики". Так же, как и мы, Казахстан уязвим из-за культурной экспансии Московии и заселения обширных территорий московитами.
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И когда Токаев говорит в глаза путину о непризнании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, он не задачу Китая выполняет, а отстаивает национальные интересы Казахстана. Потому что Казахстану не нужны прецеденты признания таких квазиреспублик.
Чуть меньше конспирологии и немного больше уважения к большим странам, таким, как Казахстан, друзья.
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