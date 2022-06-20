Казахський удар під дих

І зараз лаптєногі сидять перед своїми телевізорами з витягнутими мордами і такі: "В смислєєєє квазіреспублікі??? І шо, Путін йому нічого не овєтіт?". Ніт. Не отвєтіт. Отвєчалка сточена вже наполовину в Україні. І це ж іще не вечір.

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Вибішує диванна аналітика про Токаєва, який такий борзий, бо васал Китаю і за ним стоїть товариш Сі. Не треба спрощувати. Сучасний світ трохи складніший, ніж підписка старшого брата за Ваську з другого під'їзду.

Коли ви пишете про Казахстан, як васала Китаю, ви забуваєте, що Казахстан – велика і багата країна, з ВВП, як у України, багатими природними ресурсами і велетенською територією. Назвати таку країну васалом Китаю – це дуже, дуже, дуже поверхневе і неточне судження.

Країна між двома вогнями

Безумовно, Китай має вплив на Казахстан. Це сусід і великий торговий партнер. Московія теж має вплив. Бо теж сусід, великий торговий партнер і потенційний агресор. Але у Казахстану є свої інтереси і, незважаючи на вплив великих гравців, Казахстан має досить впливу, щоб про ці інтереси дбати.

Зараз інтерес Казахстану дуже простий: не дати Росії організувати в Казахстані Кустанайську або Павлодарську "народні республіки". Так само, як і ми, Казахстан вразливий через культурну експансію Московії й заселення великих територій московитами.

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І коли Токаєв каже в очі путіну про невизнання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, він не завдання Китаю виконує, а відстоює національні інтереси Казахстану. Бо Казахстану не потрібні прецеденти визнання таких квазіреспублік.

Трошки менше конспірології й трошки більше поваги до великих країн, таких, як Казахстан, друзі.

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