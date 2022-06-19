А тепер – викидає потоки ненависті, говорить про вершників апокаліпсиса та загрожує світові ядерною війною.

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Що відбувається з Медведєвим

Ну серйозно – які на хр*н вершники апокаліпсиса? Чи зовсім дах поїхав? Чи наслідки алкоголю? Чи це все-таки вистава, яка розігрується для одного уважного глядача у Кремлі?

Медведєв все частіше загрожує світові ядерною війною / Фото Getty Images

Цікаво У такі моменти Путін робить якесь безумство

Феномен Медведєва

Насправді феномен Медведєва дуже показовий. Він показує, як працює система російської влади. Ти або перетворюєшся на агресивного безумця – або система тебе відкидає. А поміркованість та адекватність стають синонімом зради.

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