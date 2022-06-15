Щоб поставити її перед лицем (на їхню думку) тяжкої поразки на Донбасі, переконати президента Зеленського піти на територіальні поступки та відмовитись від курсу в НАТО.
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Три кити для України
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Надія залишилася на трьох китів: ЗСУ, Байдена та Джонсона. Але насамперед на ЗСУ.
Історія Європу нічого не навчила.
Європейські лідери намагаються переконати Зеленського піти на територіальні поступки / Фото Офісу Президента
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