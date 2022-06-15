"Двіж" металобрухту

Загалом зафіксовані такі перекидання техніки. Через залізничні станції "Каменськ-Шахтинський" та "Персіанівка" в Ростовській області пройшло два ешелони з 10 БМП-2 та 7 одиниць танків Т-72. Ця техніка, очевидно, йде на комплектацію підрозділів 150 мотострілецької дивізії 8 армії Південного військового округу.

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Через залізничну станцію "Муліно" прогнали ешелон з 30 танками Т-80, знятих зі зберігання 243 центру забезпечення мобілізаційного розгортання в Муліно. Цією технікою укомплектують підрозділи 26 танкового полку 47 танкової дивізії 1 танкової армії Західного військового округу.

У Челябінську зафіксували ешелон з 10 танками Т-80, 36 БМП, 5 одиницями МТ-ЛБ, 33 військові автомобілі та сім вагонів з боєприпасами.

Також вчора, 14 червня, на залізничній станції Гуково в Ростовській області за 150 кілометрів від контрольованої ЗСУ території розвантажили ешелон з артилерійськими боєприпасами загальною вагою приблизно 350 тонн.

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Два невтішних висновки для армії окупантів

З урахуванням перекидання техніки в Україну з російських регіонів можна зробити два висновки. Перший – логістичні можливості росіян дозволяють їм вийти на компенсацію втрат рівноцінну самим втратам. Але якщо інтенсивність бойових дій зросте, разом із втратами, то компенсація піде в мінус.

Другий – не вся техніка, яка постачається в зону бойових дій, пристосована до повноцінного використання. Не рідкість, коли одразу після потрапляння в зону бойових дій техніку відправляють на ремонт.

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