"Движ" металлолома

В целом зафиксированы следующие переброски техники. Через железнодорожные станции "Каменск-Шахтинский" и "Персиановка" в Ростовской области прошли два эшелона из 10 БМП-2 и 7 единиц танков Т-72. Эта техника, по всей видимости, идет на комплектацию подразделений 150 мотострелковой дивизии 8 армии Южного военного округа.

О главном Папа Франциск таки решил съесть российскую "рыбку"

Через железнодорожную станцию "Мулино" прогнали эшелон с 30 танками Т-80, снятыми с хранения 243 центра обеспечения мобилизационного развертывания в Мулино. Этой техникой укомплектуют подразделения 26 танкового полка 47 танковой дивизии 1 танковой армии Западного военного округа.

В Челябинске зафиксировали эшелон с 10 танками Т-80, 36 БМП, 5 единицами МТ-ЛБ, 33 военных автомобиля и семь вагонов с боеприпасами.

Также вчера, 14 июня, на железнодорожной станции "Гуково" в Ростовской области в 150 километрах от контролируемой ВСУ территории разгрузили эшелон с артиллерийскими боеприпасами общим весом примерно 350 тонн.

Рекомендуем Упырь сдохнет, но Украину спасет другое: почему не стоит надеяться на смерть, кому и рак Путина

Два неутешительных вывода для армии оккупантов

С учетом переброски техники в Украину из российских регионов можно сделать два вывода. Первый – логистические возможности россиян позволяют им выйти на компенсацию потерь, равноценную самим потерям. Но если интенсивность боевых действий возрастет вместе с потерями, то компенсация пойдет в минус.

Второй – не вся техника, поставляемая в зону боевых действий, приспособлена к полноценному использованию. Не редкость, когда после попадания в зону боевых действий технику отправляют на ремонт.

Достойно внимания – Зеленский ответил на вопрос, будет ли обстреливать Украина Россию: смотрите видео