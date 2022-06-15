Святость с кремлевским душком

Я думал, только выжившие из ума бабки под подъездом на полном серьезе обсуждают короткие юбки как провокацию изнасилования. Но нет. Нашелся еще один деятель в Ватикане.

Актуальное 3 вопроса, на которые придется ответить перед Украиной Шольцу, Макрону и Драги

Имхо, католическая церковь очень многое потеряет на нашей войне из-за этого Папы. Мои искренние соболезнования украинским и мировым католикам.

Мы знаем, что вы сознательные, и уважаем ваше сообщество. Но как же нам сейчас не хватает Иоанна Павла II!



Папа Франциск почти 2 часа говорил с украинцами, но после этого назвал войну России "спровоцированной" / Фото risu.ua

Какие слова понтифика спровоцировали скандал

Лидер католической церкви встретился с украинской делегацией, с которой проговорил почти два часа.

После этого в одном из интервью одновременно с восхищением героизмом украинского народа Франциск отметил, что война, развязанная Россией, якобы "была спровоцирована или непредотвращена".

Кроме того, из его уст прозвучала странная сентенция по поводу того, что он не хочет рассматривать ситуацию в модели "Красной Шапочки", где главная героиня сказки хорошая, а ее антагонист волк – плохой.

Ранее в речи, посвященной 100 дням российско-украинской полномасштабной войны, Папа забыл упомянуть об ответственности российского диктатора Путина за это страшное преступление.

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