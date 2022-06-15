Святость с кремлевским душком
Я думал, только выжившие из ума бабки под подъездом на полном серьезе обсуждают короткие юбки как провокацию изнасилования. Но нет. Нашелся еще один деятель в Ватикане.
Актуальное 3 вопроса, на которые придется ответить перед Украиной Шольцу, Макрону и Драги
Имхо, католическая церковь очень многое потеряет на нашей войне из-за этого Папы. Мои искренние соболезнования украинским и мировым католикам.
Мы знаем, что вы сознательные, и уважаем ваше сообщество. Но как же нам сейчас не хватает Иоанна Павла II!
Папа Франциск почти 2 часа говорил с украинцами, но после этого назвал войну России "спровоцированной" / Фото risu.ua
Какие слова понтифика спровоцировали скандал
- Лидер католической церкви встретился с украинской делегацией, с которой проговорил почти два часа.
- После этого в одном из интервью одновременно с восхищением героизмом украинского народа Франциск отметил, что война, развязанная Россией, якобы "была спровоцирована или непредотвращена".
- Кроме того, из его уст прозвучала странная сентенция по поводу того, что он не хочет рассматривать ситуацию в модели "Красной Шапочки", где главная героиня сказки хорошая, а ее антагонист волк – плохой.
- Ранее в речи, посвященной 100 дням российско-украинской полномасштабной войны, Папа забыл упомянуть об ответственности российского диктатора Путина за это страшное преступление.
К теме – Овдиенко возмутился из-за спича Папы Римского о "провоцировании" России на войну против Украины: смотрите видео