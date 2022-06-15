Святість з кремлівським душком

Я думав, тільки бабки під під'їздом, які вижили з розуму, на повному серйозі обговорюють короткі спідниці як провокацію зґвалтування. Але ніт. Знайшовся ще один діяч у Ватикані.

Актуальне 3 питання, на які доведеться відповісти перед Україною Шольцу, Макрону і Драгі

Імхо, католицька церква дуже багато втратить на нашій війні через цього Папу. Мої щирі співчуття українським і світовим католикам.

Ми знаємо, що ви притомні, й шануємо вашу спільноту. Але як же нам зараз бракує Йоана Павла ІІ!



Папа Франциск майже 2 години говорив з українцями, але після цього назвав війну Росії "спровокованою" / Фото risu.ua

Які слова понтиифіка спровокували скандал

Лідер католицької церкви зустрівся з української делегацією, із якою проговорив майже дві години.

Після цього в одному з інтерв'ю одночасно із захопленням героїзмом українського народу Франциск зазначив, що війна, розв'язана Росією, буцімто "була спровокована або непопереджена".

Крім того, з його вуст прозвучала дивна сентенція щодо того, що він не хоче розглядати ситуацію у моделі "Червоної Шапочки", де головна героїня казки хороша, а її антагоніст вовк поганий.

Раніше у промові, присвяченій 100 дням російсько-української повномасштабної війни, Папа забув згадати про відповідальність російського диктатора Путіна за цей страшний злочин.

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