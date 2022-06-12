Папа Римський прийняв українську делегацію

Про це 24 каналу повідомив проректор УКУ та член української делегації Мирослав Маринович. Сама зустріч пройшла ще 8 червня.

До теми Папа Римський чекає "слушного моменту", щоб приїхати в Україну

За його словами, ця розмова була організована дивно. Адже до неї не були залучені жодні офіційні представники, а організував її давній друг Папи – аргентинець Алехандро.

З українців на цю зутсріч запросили:

Євгена Якушева з Маріуполя,

випускника УКУ Дениса Коляду з Києва,

проректора УКУ Мирослава Мариновича.

Думаю, що ми змогли подати Папі картинку всього. Зокрема, Євген доніс тривогу за захисників Маріуполя, а я говорив про обставини, які пов’язані з політичною позицією України,

– зауважив Маринович.

Він каже, що під час розмови присутні багато жартували, але й говорити про серйозні речі – війну.

Розмова тривала майже дві години

Проректор УКУ зазначив, що зазвичай офіційні зустрічі з Папою Римським тривають не довше 25 хвилин, бо такий протокол у Ватикані.

Але на початку розмови Папа сказав українській делегації: "Ми можемо говорити стільки, скільки потрібно". В результаті ця зустріч тривала 1 годину й 45 хвилин.

Що Папа Римський говорить про постачання зброї Україні

Наша делегація зачепила тему поставки важкого озброєння Україні.

Експерт запевнив, що українці повернули цю розмову в інший бік – згадали, що:

Україна стала першою країною, як зреклася атомної зброї.

Наша держава також зменшила свою армію – від 500 до 150 тисяч військових.

Тобто наш народ намагався не спиратися на військові аспекти, а домовлятися дипломатично. Але зараз ми стали жертвою агресію з боку Росії,

– розповів Маринович.

Він зазначив, що Папа згадав, що вловлює у поведінці Росії стиль Петра І і Єлизавети ІІ. "Тобто він бачить імперські мотиви Путіна, зокрема, він почув це з останніх промов президента РФ", – пояснив проректор.

Папа висловив підтримку членству України в ЄС

За словами Мариновича, Папа Римський висловив повну підтримку членству України в Євросоюзі.

"Він сказав про те, що якраз цю тему він планував обговорити з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з якою зустрічався через два дні після розмови", – зауважив проректор.

Мирослав Маринович про зустріч з Папою Римським:



Заяви Папи Римського на тлі війни в Україні

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