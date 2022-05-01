Про це понтифік сказав у недільному зверненні на площі Святого Петра, виступаючи перед людьми за полуденним благословенням. Він зазначив, що Маріуполь був "варварськи бомбардований і знищений".

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Мої думки одразу переходять до українського міста, міста Марії. Знову прошу створити безпечні гуманітарні коридори для людей, які заблоковані на сталеливарному заводі,

– заявив Папа Римський.

"Страждаю і плачу, думаючи про страждання найслабших, людей похилого віку та дітей", – вказав він.

Спостерігаємо регрес людства

Франциск поставив під сумнів, що у Кремлі погодяться піти на припинення бойових дій шляхом діалогу.

Поки ми спостерігаємо жахливий регрес людства, я разом із багатьма іншими запитую себе, чи справді шукають миру, чи дійсно є готовність уникнути тривалої військової та словесної ескалації, чи все робиться для того, щоб заглушити зброю,

– зазначив понтифік.

Папа Римський не згадував Росію чи Путіна з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Однак він не залишив сумнівів у своїх поглядах, описуючи війну як "невиправдану агресію".

Зверніть увагу! Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що за їхніми даними Ватикан тричі намагався посприяти створенню гуманітарних коридорів, проте зазнав невдачі.

Ситуація на "Азовсталі": що відомо

Маріуполь перебуває у блокаді вже понад два місяці.

У місті гуманітарна катастрофа – відсутні зв'язок, комунікації, ліки та продукти. Будинки мирних мешканців росіяни розстрілюють з танків, незважаючи на те, чи є хтось всередині.

Місцеві разом з українськими захисниками перебувають на заводі "Азовсталь". Окупанти щодня атакують завод авіаударами. Під час бомбардувань 28 квітня ворог поцілив у шпиталь, де перебували близько 500 людей.

Ворог кидає на захоплення сталеварного комбінату всі сили та засоби. Однак "Азовсталь", а отже Маріуполь тримається завдяки українським воїнам, які безжально знищують ворога.

Зі слів президента, із заводу 1 травня почали евакуйовувати цивільних, їх везуть до Запоріжжя.

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