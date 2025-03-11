Станом на зараз понтифік вже почувається краще. Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу у вівторок, 11 березня, передає 24 Канал.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, напередодні повідомляли про покращення стану понтифіка, це зафіксували й впродовж останніх днів. Ніч проти 11 березня також минула спокійно для нього. Вранці він прослухав реколекційну проповідь, а потім молився у каплиці, розташованій поруч з його палатою.

Пресслужба Святого Престолу інформує, що сьогодні не буде публікації медичного бюлетеня, але журналістам буде подано деяку загальну інформацію. Як стало відомо, Папа почувається добре, зберігає хороший настрій,

– ідеться у повідомленні.

Водночас лікарі надають стримані оцінки стосовно складності загальної ситуації.

Нагадаємо, 9 березня у пресслужбі Ватикану повідомляли, що стан 88-річного Папи Римського, який має хронічну хворобу легенів та видалену частину цього органу, залишався стабільним, без температури та з хорошим рівнем кисню в крові протягом кількох днів.