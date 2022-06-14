Папа Римський Франциск нарешті почав говорити світові про війну Росії проти України. Щоправда, Франциск десь побачив "провокації" та "можливості" запобігти війні.

Читайте також Був відчайдухом і боровся за Україну: що відомо про загиблого активіста Романа Ратушного

Що Папа сказав про війну

На думку Франциска, війна в Україні "можливо, була якось спровокована, або не попереджена". Хто і як її провокував і яким чином можна було стримати російських окупантів від їхніх злочинних намірів, понтифік чомусь не уточнив.

Також він нарешті визнав, що росіяни коять страшні злочини, але разом з тим спробував применшити масштаби їхніх діянь, згадавши про "найманців".

Ми бачимо жорстокість, з якою цю війну ведуть війська, як правило, найманські, які використовуються росіянами Росіяни воліють посилати вперед чеченців, сирійців, найманців,

– заявив Франциск.

Також Папа додав, що спостереження за жахіттями відвертають увагу людей від "драми", яка розгортається за лаштунками війни, зокрема – тестування та продаж зброї. Яким чином адекватні цивілізовані країни мають стримувати росіян та інших варварів, він чомусь також не пояснив.

Окрім того, Франциск сказав, що він не "за Путіна", але збирається розрізняти "хороше та погане" без роздумів про інтереси та коріння проблем, і що все це дуже складно. Про поїздку в Маріуполь та спроби знайти щось "хороше" у зруйнованому місті та десятках братніх могил Папа не заявляв.

"Поки ми бачимо лютість, жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про проблеми, щоб спробувати їх вирішити", – додав він.

За словами Франциска, один із лідерів країни НАТО нібито йому заявляв, що розвиток НАТО та імперські амбіції Росії можуть призвести до війни. Імені прогнозиста Папа не назвав.

Також він досі збирається зустрітися з главою російської православної церкви патріархом Кирилом. Предметом їхнього діалогу мають стати "їхні справи".

Війна Росії проти України: останні новини

Повітряним силам лише впродовж години вдалося збити три крилаті ракети окупантів. Згідно з попередньою інформацією, це могли бути калібри.

Іноземний легіон пліч-о-пліч із ЗСУ нищить російських окупантів. Наші герої показали, як відважно та майстерно б'ються іноземні солдати.

Дивіться також – глава Пентагону заявив, що США нададуть Україні усю необхідну зброю