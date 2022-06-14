Як влучно написав активіст Сергій Стерненко, вся країна втратила не просто героя, а громадянина, який міг і змінював усю країну на краще.

Важливо На війні загинув відомий активіст Роман Ратушний

Активіст, патріот, герой

Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року в Києві. Він був сином:

письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої ,

, журналіста, активіста руху "Збережи старий Київ" Тараса Ратушного.

Сам Роман також мав активну громадянську позицію. Він відомий боротьбою за збереження Протасового Яру в Києві. Чоловік брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки "Беркута" у ніч на 30 листопада 2013 року.

У 2018 році Ратушний очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а у 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення забудови.

Роману неодноразово погрожували фізичною розправою. Активіст був змушений переховуватися. Зрештою наміри забудовника збудувати на схилі три 40-поверхівки були зірвані. У березні 2021 року Роман був неправомірно арештований після акції протесту під Офісом Президента, коли прибічники Сергія Стерненка палили фаєри, розбили скло у дверях і обписали стіни.

Роман Ратушний був справжнім громадянином і борцем. Попри молодий вік, він зробив дуже багато для рідного міста і громади, поклав своє життя за волю країни та за кожного з нас.

Бойовий шлях

Після повномасштабного вторгнення орди Ратушний добровольцем став до лав Сил оборони України, створив підрозділ "Протасового Яру". Він спершу захищав Київ, згодом діяв на Сумщині, брав участь у деокупації населених пунктів області.



Роман з побратимом / Фото з твіттеру Романа Ратушного

А з початку квітня Ратушний воював у Харківській області, зокрема в Ізюмському районі, у розвідувальному взводі 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

Відомо, що активіст за український захисник загинув 9 червня на Ізюмському напрямку на Харківщині. Батька Романа Тарас Ратушний розповів, що доповідь про обставини суперечлива.

Я зараз не можу ні говорити, ні писати… Коли Рома не повернувся з бойового виходу, я не вірив у його загибель. Доповідь про обставини суперечлива, шпилька на карті – у ворожому тилу, на місці бою – засідка. Пробитись до нього не могли, тим часом документи сина майоріли у ворожих пабліках,

– сказав батько українського героя.

Він також подякував всім, хто щось чув про місце, де загинув Роман, але все розумів і тримав режим тиші, а також рішуче зупиняв тих, хто не розумів.

"Всі ви насправді зробили чудо. Цим чудом наші забрали Рому і тепер він повертається до Києва", – підсумував Тарас Ратушний.

Карта для допомоги (мати): 4149 6090 1265 5017 (Поваляєва Світлана Вадимівна).

Спогади про Романа

Активіст Сергій Стерненко констатував, що війна забирає кращих з нас.

Рома Ратушний, друже, нам дуже тебе не вистачатиме. Не вистачатиме Україні. Ті виродки, що тебе, вбили, палатимуть у пеклі. Усі. І кращим пам'ятником тобі стане наша подальша боротьба. Боротьба за Україну, під час захисту якої ти загинув,

– написав Стерненко.

Він пообіцяв помститися та зробити усе, щоб Роману на небі не було соромно за нас.



Сергій Стерненко з Романом Ратушним / Фото з телеграму Стерненка

"Ромчик був кращим з нас, відчайдухом, який завжди був першим в будь-якому бою і ніколи не проявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був в розвіддозорі в складі бойової групи й загинув під час виконання бойового завдання", – мовиться у дописі на фейсбук-сторінці "Захистимо Протасів Яр".

Побратими Романа з громадської організації SaveProtas заявили, що продовжуватимуть його справу.

Зверніть увагу! Саме Роман Ратушний є автором добре відомої тези, яку просив пам'ятати та поширювати: "Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Пам'ятаємо та будьмо гідними його жертви.

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